Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Водителя-"бомбилу" подозревают в изнасиловании на улице Димитрова в Петербурге. Об этом Piter.tv рассказал источник в правоохранительных органах 22 февраля. Накануне утром в воскресенье, 25-летняя девушка обратилась в НИИ скорой помощи, после чего она была госпитализирована с признаками изнасилования.

В полиции стало известно, что девушка голосовала на дороге в попытке поймать машину до дома. Остановилась иномарка "Опель" серого цвета, дело было в пятом часу утра. Однако у дома №17 по улице Димитрова неизвестный водитель надругался над пассажиркой на заднем сидении машины.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщали о том, что петербуржец "заминировал" здание администрации Фрунзенского района. Мужчина был ранее судим за ложные сообщения об актах терроризма.

Фото: Piter.tv