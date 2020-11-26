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Петербуржец "заминировал" здание администрации Фрунзенского района
Сегодня, 11:32
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kraratau27

Петербуржец "заминировал" здание администрации Фрунзенского района

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Мужчина был ранее судим за ложные сообщения об актах терроризма.

Вечером 21 февраля в пожарную охрану позвонил мужчина с угрозой взорвать здание администрации Фрунзенского района, сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах. Специалисты осмотрели здание на наличие опасных предметов, однако ничего не нашли. 

Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что мобильный телефон, с которого поступил звонок, принадлежит 55-летнему безработному мужчине. Спустя час полицейский задержали злоумышленника в нетрезвом состоянии в собственной квартире на улице Турку и доставили в отдел полиции. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Позже стало известно, что петербуржец трижды привлекался к уголовной ответственности. 

Ранее мы писали, что телефонные террористы 80 раз за год "минировали" здания в Петербурге. 

Фото: pixabay

Теги: администрация фрунзенского района
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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