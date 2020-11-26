Петербуржец "заминировал" здание администрации Фрунзенского района

Мужчина был ранее судим за ложные сообщения об актах терроризма.

Вечером 21 февраля в пожарную охрану позвонил мужчина с угрозой взорвать здание администрации Фрунзенского района, сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах. Специалисты осмотрели здание на наличие опасных предметов, однако ничего не нашли.

Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что мобильный телефон, с которого поступил звонок, принадлежит 55-летнему безработному мужчине. Спустя час полицейский задержали злоумышленника в нетрезвом состоянии в собственной квартире на улице Турку и доставили в отдел полиции. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Позже стало известно, что петербуржец трижды привлекался к уголовной ответственности.

Ранее мы писали, что телефонные террористы 80 раз за год "минировали" здания в Петербурге.

Фото: pixabay