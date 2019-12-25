Администрацию Фрунзенского района обвиняют в многомиллионных нарушениях

Общая сумма нарушений превысила 300 миллионов.

В четверг, 26 ноября, контрольно-счетная палата Петербурга проверила деятельность администрации Фрунзенского района за последние два года и выявила 778 финансовых нарушений, сообщили в издании ЗакС.ру.

Общая сумма нарушений составила 306,2 миллиона рублей. Много вопросов вызвало управление государственной собственностью, формирование и исполнение бюджета, а также его использование.

Например, администрация сдала в аренду 29 объектов на безвозмездной основе, убыток составил 113 миллионов рублей. Кроме того, составляя проект бюджета, чиновники завышают потребности района и начальную цену при объявлении конкурсов.

Специалистам пришлось составить административный протокол.

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Фото: Piter.TV