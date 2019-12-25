В Сайменском микрорайоне Выборга проложат дороги и свет для многодетных семей

На этой территории выделены свыше 200 участков для многодетных семей.

В Сайменском микрорайоне Выборга, где администрация выделила свыше 200 участков для многодетных семей, проложат дороги и освещение. Как рассказали в пресс-службе администрации МО "Выборгский район" ЛО, проект строительства дорожно-транспортной инфраструктуры в этом микрорайоне получил одобрительное заключение Леноблгосэкспертизы.

Согласно проекту, на этой территории построят улицы и проезды, обустроят сети наружного освещения и дождевой канализации, установят автобусные остановки с заездными карманами. Заказчиком выступила администрация МО "Выборгский район", средства на эти цели выделят из регионального бюджета, работы начнутся уже в следующем году.

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Фото: Piter.TV