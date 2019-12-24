Завершилась реставрация колокольни главного монастыря Ленобласти

На реставрацию из бюджета было выделено более 15 миллионов рублей.

Реставраторы завершили работы на звоннице Тихвинского Богородичного Успенского мужского монастыря — памятнике архитектуры федерального значения. Об этом сообщила пресс-служба правительства Ленобласти.

Во время реставрации восстановили фасад, кровлю, крыльцо, отремонтировали площадку для звонарей, интерьеры, окна и двери. На реставрацию из бюджета было выделено более 15 миллионов рублей. Работы были начаты в апреле.

Трехъярусное пятишатровое здание звонницы новгородского типа с декором, созданным под влиянием московской архитектурной школы, было построено в 1600 году.

В двух нижних ярусах находятся кельи и хозяйственные помещения, на третьем, открытом, ярусе – звоны.

Ранее были сняты леса с фасадов лютеранского храма Святой Екатерины на Васильевском острове.

Фото: lenobl.ru