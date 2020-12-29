Телефонные террористы 80 раз за год "минировали" здания в Петербурге

Чаще всего телефонные терористы сообщают о "бомбах" в зданиях с большим количеством людей.

В Петербурге в 2020 году полицейские зарегистрировали 80 преступлений по фактам ложных сообщений об акте терроризма. Об этом сообщили "Невским Новостям" в пресс-службе ГУ МВД. В 2019 году было зарегистрировано 88 таких случаев.

Чаще всего телефонные терористы сообщают о "бомбах" в зданиях с большим количеством людей. Это школы, детские сады, ТРК, метро, суды, больницы и отделения полиции. После каждого сообщения на место приезжали сотрудники правоохранительных органов, эвакуировали людей и проверяли здание.

Ни в самом здании, ни возле него, как правило, взрывчатых веществ или устройств не находили. Иногда для поиска взрывчатых веществ использовали собак.

В начале февраля аноним "заминировал" 2489 школ, детсадов и магазинов в Петербурге.

Фото: Piter.tv