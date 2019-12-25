Аноним "заминировал" 2489 школ, детсадов и магазинов в Петербурге

Ни в одном из зданий не нашли ничего опасного.

Днем в понедельник, 1 февраля, в полицию Петербурга поступило сообщение из регионального УФСБ. Как стало известно Piter.TV, правоохранители получили электронное письмо с анонимного адреса, в котором говорилось о заминировании школ, детских садов и магазинов города.

В письме отмечалось, что "атаки" задумала некая петербурженка, чью страницу в соцсетях прикрепил к сообщению аноним. Кроме того, неизвестный перечислил объекты, в которые якобы оказались заложены бомбы: в список вошли школы, магазины, садики и торговые центры из всех районов города. Полиция осмотрела все 560 школ, 751 детский сад, 1178 магазинов, ни в одном из зданий не нашли взрывных устройств и взрывчатых веществ. В ходе проверки эвакуировали 56 детей из садика №12 Адмиралтейского района.

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