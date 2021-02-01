В Петербурге лжеполицейский похитил у пенсионеров более 1,5 млн рублей

Ранее мужчина провел 2 года в местах лишения свободы за другое уголовное дело.

Лжеполицейский обманул пенсионерок Петербурга на 1,5 млн рублей. Злоумышленник сообщал по телефону женщинам о том, что их родственники стали виновниками серьезной беды, а для избежания ответственности требуется внести крупную сумму денег. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Жертвами преступлений стали четыре жительницы города в возрасте от 64 до 86 лет. В трех случаях мужчине удалось выманить у пожилых женщин по 500 тыс. рублей.

Обычно 35-летний гражданин представлялся сотрудником ГИБДД и сообщал о том, что брат или сын пенсионера попал в аварию, по его вине погиб человек. Затем он называл сумму в 500 тысяч рублей, но также соглашался и на меньшее.

Далее аферист говорил о том, что деньги заберет курьер. На самом деле он сам приезжал за суммой. Так как чаще всего пенсионеру требовалось снять деньги в банке, мошенник встречал жертву недалеко от банка.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Ранее злоумышленник был судим за дезертирство и 2 года провел в местах лишения свободы. Его заключили под стражу.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что мужчина подозревается в краже вазы XVIII века у своей знакомой из Петербурга.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО