Двое мужчин с газовыми баллончиками ограбили магазин на Пражской улице - видео

Сумма ущерба составила 6100 рублей.

Вечером 19 февраля во Фрунзенском районе Петербурга ограбили магазин. В распоряжении Piter.TV появилось видео с моментом преступления.

Для ограбления злоумышленники выбрали магазин на Пражской улице. На кадрах видно, как один из мужчин заходит в торговое помещение и общается с продавцом. Второй стоит в проеме двери.

Как оказалось, грабитель интересовался средством для бритья. В какой-то момент он начал сгребать весь товар с прилавка. В это время второй мужчина распылил в лицо продавцу содержимое газового баллончика.

Совершив кражу товара, незнакомцы покинули магазин. Сумма ущерба составила 6100 рублей.

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Видео: Piter.TV