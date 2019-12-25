Соцработница украла из квартиры петербургских пенсионеров 1,4 млн рублей

Деньги хранились в полиэтиленовом пакете купюрами по 500 рублей.

В четверг, 18 февраля, в полицию Петербурга через службу "112" обратился 75-летний мужчина и заявил об ограблении своей квартиры. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

В хищении крупной суммы денег пенсионер обвинил соцработницу, которая приходит ухаживать за его женой. Мужчина уверен, что кража денег произошла 17 февраля в период с 08:30 до 14:00.

Из квартиры пенсионеров на Большой Зелениной улицы пропали 1,4 млн рублей. Деньги хранились в полиэтиленовом пакете купюрами по 500 рублей.

С места происшествия изъяли следы пальцев рук, следы обуви, следы материи. Соцработница свою причастность к краже отрицает. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы писали, что двух подозреваемых в краже денег у пенсионера задержали около Московского вокзала.

Фото: Piter.TV