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Соцработница украла из квартиры петербургских пенсионеров 1,4 млн рублей
Сегодня, 9:20
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Alena_Zinovieva

Соцработница украла из квартиры петербургских пенсионеров 1,4 млн рублей

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Деньги хранились в полиэтиленовом пакете купюрами по 500 рублей.

В четверг, 18 февраля, в полицию Петербурга через службу "112" обратился 75-летний мужчина и заявил об ограблении своей квартиры. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

В хищении крупной суммы денег пенсионер обвинил соцработницу, которая приходит ухаживать за его женой. Мужчина уверен, что кража денег произошла 17 февраля в период с 08:30 до 14:00.

Из квартиры пенсионеров на Большой Зелениной улицы пропали 1,4 млн рублей. Деньги хранились в полиэтиленовом пакете купюрами по 500 рублей.

С места происшествия изъяли следы пальцев рук, следы обуви, следы материи. Соцработница свою причастность к краже отрицает. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы писали, что двух подозреваемых в краже денег у пенсионера задержали около Московского вокзала.

Фото: Piter.TV

Теги: кража денег, хищение
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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