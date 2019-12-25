Двух подозреваемых в краже денег у пенсионера задержали около Московского вокзала

Подозреваемые проживают в Брянской области.

Неизвестная обокрала пенсионера на 40 тыс. рублей. Она зашла к нему в квартиру под предлогом продажи медицинских масок. Подозреваемых задержали, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Потерпевший обратился в полицию 1 февраля. По словам 72-летнего мужчины, он обнаружил пропажу денег после того, как от него ушла неизвестная. В ящике стола у него лежали два конверта с деньгами.

Полиция возбудила уголовное дело по статье "Кража". Утром 9-го февраля сотрудники уголовного розыска задержали двух подозреваемых у Московского вокзала. Они являются жителями Брянской области. 37-летнюю женщину и 31-летнего мужчину задержали.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что полиция задержала участников преступной группы, которая по ночам обворовывала магазины с алкоголем и табаком.

Фото: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО