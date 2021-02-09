Полиция задержала участников преступной группы, которая по ночам обворовывала магазины с алкоголем и табаком

При обысках у злоумышленников нашли оружие, табачную продукцию, радиостанции с гарнитурами.

Правоохранители задержали шесть мужчин, которые подозреваются в серии краж денег из сейфов и табачной продукции. Их удалось поймать после очередного проникновения в магазин. Об этом 9 февраля сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

По оперативной информации, оперативная группа сформировалась по этническому признаку. В нее входят исключительно выходцы из стран Закавказья. Из шести задержанных только у двоих есть регистрация на территории России, остальные находятся в стране нелегально. Более того, самый младший — 22-летний — находится в розыске на территории своей страны с ноября 2020-го года.

Злоумышленников задержали по горячим следам в частном доме в поселке Сярьги Всеволожского района после очередного преступления. Они ограбили магазин с алкогольной продукцией в Парголово. В 3 часа мужчины вскрыли двери помещения, похитили табачную продукцию на 400 тыс. рублей и пытались вскрыть сейф с деньгами.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". При обыске у подозреваемых изъяли украденную продукцию, сотовые телефоны, огнестрельное оружие. Всех шестерых задержали, решается вопрос о заключении под стражу.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО