В Красноярске обнаружили контейнеры с химическими отходами

Следствие ведет проверку и ищет собственников контейнеров.

На окраине Красноярска обнаружили контейнеры с маркировкой химических отходов. Об этом сообщает ТАСС. Следствие начало проверку, место происшествия оцеплено правоохранительными органами.

Четыре оранжевых контейнера были обнаружены среди прочего мусора. Степень опасности отходов оценивается специалистами.

Природоохранная прокуратура организовала проверку по сообщениям СМИ об обнаружении бесхозяйных контейнеров <...> Установлено, что на территории Кировского района города Красноярска в районе Кузнецовского плато обнаружены оранжевые контейнеры, с нанесенной на них маркировкой химических отходов. пресс-служба прокуратуры Красноярского края

В ведомстве отметили, что собственникам контейнеров, а также их действиям будет дана надлежащая оценка.

Ранее Росприроднадзор нашел под Петербургом свалку с трехэтажный дом.

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