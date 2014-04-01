Росприроднадзор нашел под Петербургом свалку с трехэтажный дом

Специалисты в данных действия увидели угрозу загрязнения почв, подземных вод и реки.

Мусорные завалы нашли под Петербургом сотрудники Росприроднадзора. Свалка находится в районе Волхонского шоссе, 33 – формально на территории Ленобласти. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

На участке площадью более 10 га, который принадлежит компании "Аква-Марин", найдены строительные и твёрдые коммунальные отходы, оргтехника, электрические провода и арматура. Высота вала достигает десяти метров, что сравнимо с трёхэтажным домом.

Специалисты в данных действия увидели угрозу загрязнения почв, подземных вод и протекающей рядом с мусорной свалкой реки Большая Койровка.

В Выборгском районе Петербурга будут ликвидированы две несанкционированные свалки.

Фото: Росприроднадзор