Под Красноярском мужчина избил и ограбил ветерана ради 20 тысяч рублей

Задержанный признал свою вину.

Под Красноярском сотрудники полиции задержали мужчину, который избил и ограбил 94-летнего ветерана Великой Отечественной войны. Об этом сообщат ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.

Задержанный уже дал признательные показания.

По сообщению ведомства, мужчина был задержан после опроса свидетелей преступления и просмотра записей с уличных камер. Было установлено, что нападавшим оказался 40-летний житель поселка Зыково Березовского района, где и было совершено нападение на ветерана.

Согласно данным следствия, мужчина проник в незапертую квартиру пенсионера, нанес ему телесные повреждения и забрал 20 тысяч рублей. После этого злоумышленник скрылся. Отмечается, что в результате инцидента пострадавшему потребовалась медицинская помощь.

В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу.

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Видео: Youtube / СК РФ