В Красноярске арестовали фигуранта дела о мошенничестве при закупках в краевой больнице

Сергей Вакуленко будет под стражей до 29 мая.

В Красноярске арестовали фигуранта дела о мошенничестве при закупках в краевой клинической больнице. Об этом сообщает пресс-служба инстанции Центрального района города. Ранее бизнесмен Сергей Вакуленко находился под домашним арестом (с января текущего года). Источник ТАСС уточнил, что мера пресечения выбрана из-за подозрению в нарушении части 4 статьи 159 УК РФ.

Центральный районный суд. Арест до 29 мая 2021 года по ч. 4 ст. 159 УК РФ. пресс-служба суда

Напомним, что исполнительный директор строительной фирмы "Сибиряк" был задержан 2 апреля в Геленджике. На следующий день мужчину этапировали в Красноярск. Там его арестовали до 29 мая. Вакуленко должен был поставить в медицинское учреждение 22 дефибриллятора-монитора корейского производства, но предприниматель передал оборудование китайского производства. Оно имеет меньшую стоимость и обладает худшими характеристиками. Егоров и Вакуленко организовали экспертизу, в рамках которой обосновали замену оборудования.

Задержанного в Геленджике руководителя красноярской стройфирмы этапировали в Красноярск.

Фото: Piter.tv