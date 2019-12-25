Константин Егоров мог быть задержан из-за расследования дела о поставках медоборудования в краевую больницу.

Задержанного в Геленджике руководителя красноярской стройфирмы этапировали в Красноярск. Ранее оперативники опубликовали видео с задержанием сына местного бизнесмена и директора СК "Сибиряк" Владимира Егорова - Константина. на кадрах показано жесткое задержание мужчины, которого повалили на пол. За кадром слышится женский голос, спрашивающий: "Что происходит вообще?". После этого Егоров говорит, что встанет самостоятельно. На другом ролике он заявляет, что прилетел в город ради участия в турнире.

По данным полиции, исполнительный директор строительной фирмы "Сибиряк" Константин Егоров пойман в аэропорту Геленджика. Еще вчера подозреваемого должны были вернуть в Красноярск. В течение следующих двух суток мужчине будет выбрана мера пресечения.

Напомним, что в январе текущего года в краевой больнице и компании "Сибиряк" прошли обыски. Следователи объяснили, что строительная фирма заключила государственный контракт с местным Управлением капитального строительства на поставку медицинского оборудования. Однако по версии надзорного ведомства, подрядчик поставил не ту технику, которая была заявлена в документах, а более дешевая. В результате ущерб составил порядка 112 млн рублей. При этом заказ принимали сотрудники УКС, а не больницы.

Эдвард Бил признался, что был за рулем машины, попавшей в ДТП.

Фото: Telegram/"Сибиряк"