Шарлот признал вину по двум статьям, сообщили в суде

Блогер раскаялся в содеянном.

Российский певец и блогер Шарлот, обвиняемый в умышленной порче паспорта (ст. 19.16 КоАП РФ), дискредитации Вооруженных сил России (ст. 20.3.3 КоАП РФ) и мелком хулиганстве (ст. 20.1 КоАП РФ), частично признал вину. Соответствующее заявление подозреваемый сделал во время заседания, организованного Кировском районном судом города Самары. Обвиняемый также заявил, что раскаивается в содеянном. Молодой человек пояснил, что находился в возбужденном состоянии, поэтому "позволил себе нецензурную брань". Он добавил, что подобную риторику со своей стороны он больше не допустит.

Признавал вину на допросе. Раскаивался речь следователя

В правоохранительных органах заметили, что в ночь на 22 ноября Шарлот прилетел в Россию с территории Армении. В аэропорту Пулково блогера встретили сотрудники полиции. Находясь за пределами страны, певец опубликовал в социальных сетях ролик, на котором демонстративно сжег свой паспорт гражданина РФ. Затем он публично принес извинения.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости