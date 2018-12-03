Суд Петербурга оштрафовал канал "Айва ТВ" за публикацию клипа Сергея Лазарева

Клип исполнителя на телеканале показали 29 августа и 25 сентября этого года.

Выборгский районный суд оштрафовал редакцию "Айва ТВ" на 500 тыс. рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений (ч. 3 ст. 6.21 КоАП РФ), которую обнаружили в клипе Сергея Лазарева "Так красиво", транслируемого на телеканале. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга 1 декабря.

Клип исполнителя на телеканале показали 29 августа и 25 сентября этого года.

Отдельно стоит обратить внимание на фрагмент, представленный последовательной сменой кадров, демонстрирующих взаимодействующие кисти рук (ласкающие друг друга), чье взаиморасположение в пространстве, их индивидуальные особенности (волосяной покров, форма ногтевой пластины, маникюр, украшения) позволяют их воспринимать как принадлежащие двум разным людям одного пола, то есть потенциально воспринимающиеся как тактильное, чувственное взаимодействие лиц, транслирующих свои гомосексуальные предпочтения. Текст протокола судебного заседания по делу

Ранее мы рассказывали о том, что 30 ноября Верховный суд России признал международное общественное движение ЛГБТ* экстремистской организацией. Заседание длилось более четырех часов и прошло в закрытом режиме.

Фото: Piter.TV

* – признана экстремистской организацией и запрещена в России.