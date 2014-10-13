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Верховный суд России признал ЛГБТ* экстремистской организацией

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Заседание длилось более четырех часов и прошло в закрытом режиме.

Верховный суд России признал международное общественное движение ЛГБТ* экстремистской организацией. Об этом сообщает "РИА Новости".

По словам судьи, решение о признании данного движения экстремистской организацией следует "исполнять немедленно". Отмечается, что в момент оглашения решения в зале суда присутствовал только представитель Минюста. Заседание длилось более четырех часов и прошло в закрытом режиме.

Напомним, с иском о признании ЛГБТ* экстремистской организацией в суд обратился Минюст. В ведомстве отмечали, что в деятельности общественного движения на территории России нашли "признаки и проявления экстремистской направленности, в том числе возбуждение социальной и религиозной розни".

Ранее в Минюсте заявили о максимальном облегчении перехода новых регионов в правовое поле России.

Видео: Telegram / СМОТРИ

*  признана экстремистской организацией и запрещена в России

Теги: верховный суд россии, экстремизм
Категории: Лента новостей, Новости России,

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