Верховный суд России признал ЛГБТ* экстремистской организацией

Заседание длилось более четырех часов и прошло в закрытом режиме.

Верховный суд России признал международное общественное движение ЛГБТ* экстремистской организацией. Об этом сообщает "РИА Новости".

По словам судьи, решение о признании данного движения экстремистской организацией следует "исполнять немедленно". Отмечается, что в момент оглашения решения в зале суда присутствовал только представитель Минюста. Заседание длилось более четырех часов и прошло в закрытом режиме.

Напомним, с иском о признании ЛГБТ* экстремистской организацией в суд обратился Минюст. В ведомстве отмечали, что в деятельности общественного движения на территории России нашли "признаки и проявления экстремистской направленности, в том числе возбуждение социальной и религиозной розни".

Ранее в Минюсте заявили о максимальном облегчении перехода новых регионов в правовое поле России.

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* – признана экстремистской организацией и запрещена в России