В отношении Apple возбудили дело о пропаганде нетрадиционных отношений

Нарушение наказывается штрафом в размере от 1 млн до 4 млн рублей.

В отношении компании Apple возбудили дело об административном правонарушении. Об этом сообщили в пресс-службе Таганского районного суда Москвы.

В суд поступил протокол об административном правонарушении в отношении Apple Distribution International Ltd. Отмечается, что компания зарегистрирована в Ирландии, но является основным владельцем ООО "Эппл Рус". Юридическому лицу грозит ответственность за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений с использованием интернета. Нарушение наказывается штрафом в размере от 1 млн до 4 млн рублей.

Ранее мы сообщали, что Apple вернула себе статус самой дорогой компании мира.

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