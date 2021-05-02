Американская корпорация Apple вернула себе статус самой дорогой компании мира. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов, прошедших 9 апреля, акции Apple подорожали на 15,3%. В результате капитализация компании выросла до 2,99 трлн долларов. Это произошло на фоне общего ралли американских акций.

Предыдущий лидер, Microsoft, опустился на вторую строчку с капитализацией в 2,9 трлн долларов. При этом акции компании подорожали на 10,1%.

Ранее мы сообщили, что Apple потеряла статус самой дорогой компании мира.

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