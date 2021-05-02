  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Apple вернула себе статус самой дорогой компании мира
Сегодня, 11:20
107
d_s_sarkisov Добавить в Яндекс.Новости

Apple вернула себе статус самой дорогой компании мира

0 0

Американская корпорация Apple вернула себе статус самой дорогой компании мира. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов, прошедших 9 апреля, акции Apple подорожали на 15,3%. В результате капитализация компании выросла до 2,99 трлн долларов. Это произошло на фоне общего ралли американских акций.

Предыдущий лидер, Microsoft, опустился на вторую строчку с капитализацией в 2,9 трлн долларов. При этом акции компании подорожали на 10,1%.

Ранее мы сообщили, что Apple потеряла статус самой дорогой компании мира.

Фото: Pixabay.com

Теги:
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии