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Apple потеряла статус самой дорогой компании мира
Сегодня, 15:30
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Apple потеряла статус самой дорогой компании мира

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По информации источника, в лидеры вырвалась компания Microsoft.

Американская технологическая корпорация Apple потеряла статус самой дорогой компании мира по состоянию на время закрытия торгов 8 апреля. Об этом сообщил телеканал CNBC.

По информации источника, в лидеры вырвалась компания Microsoft, чья стоимость составляла 2,64 трлн долларов. В то же время рыночная капитализация Apple оценивалась в 2,59 трлн долларов. Это произошло на фоне решения президента США Дональда Трампа ввести пошлины на ввоз зарубежной продукции. Отмечается, что ранее стоимость Apple превышала 3 трлн долларов.

Ранее мы сообщали, что Apple планирует показать обновленный дизайн в новых версиях ОС.

Фото: pxhere.com

Теги: apple, microsoft, акции, цена
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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