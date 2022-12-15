Apple планирует показать обновленный дизайн в новых версиях ОС

Изменения будут вдохновлены элементами visionOS для гарнитуры Vision Pro.

Компания Apple планирует показать обновленный дизайн в новых версиях операционных систем iOS, iPadOS и macOS. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По информации авторитетного инсайдера Марка Гурмана, изменения будут вдохновлены элементами visionOS для гарнитуры Vision Pro. Это будет самый масштабный редизайн интерфейса с момента выпуска iOS 7 в 2014 году. Apple намерена унифицировать стиль интерфейсов, обновив дизайн иконок, меню, приложений, окон и системных кнопок. Ожидается, что компания может анонсировать об этом на ежегодной конференции WWDC, которая пройдет в июне 2025 года.

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