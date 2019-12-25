В Петербурге задержали 50-летнего мужчину по подозрению в реабилитации нацизма

Подозреваемому выбрали меру пресечения в виде подписке о невыезде, расследование продолжается.

В ГУ МВД России сообщили, что по информации за 25 ноября стало известно, что не позднее 10 мая 2020 года неизвестный мужчина разместил "Вконтакте" в открытом публичном доступе публикацию, в тексте которой содержатся сведения об отрицании фактов преступной деятельности нацистов, а также распространило заведомо ложные сведения о деятельности СССР в годы Второй мировой войны.

В полиции возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 354.1 УК РФ ("Реабилитация нацизма"). В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий был задержан 50-летний житель Петербурга. Подозреваемого изобличили в том, что он публично отрицал факты, установленные приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси, и распространял заведомо ложные сведения о деятельности СССР в годы Второй мировой войны.

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Фото: Piter.tv