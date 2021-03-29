В Красноярске мужчина избил женщину в подъезде

Девушка простила своего сожителя и не стала писать заявление в полицию.

В Красноярске во время конфликта мужчина швырнул девушку в кабину лифта. Потерпевшая ударилась головой о стену и упала на пол кабины. Об инциденте стало известно из соцсетей.

В ролике видно, что мужчина кинул девушку в лифт и ногами протолкнул ее в кабину. Действие сопровождалось грубыми словами. Позже правоохранители нашли участников конфликта в этом же доме.

Молодые люди оказались сожителями. Они заявили, что претензий друг к другу не имеют.

Ранее в Перми женщину затолкали в багажник машины и увезли.

Видео: ВК / ЧП Красноярск