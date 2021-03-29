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В Красноярске мужчина избил женщину в подъезде

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Девушка простила своего сожителя и не стала писать заявление в полицию.

В Красноярске во время конфликта мужчина швырнул девушку в кабину лифта. Потерпевшая ударилась головой о стену и упала на пол кабины. Об инциденте стало известно из соцсетей.

В ролике видно, что мужчина кинул девушку в лифт и ногами протолкнул ее в кабину. Действие сопровождалось грубыми словами. Позже правоохранители нашли участников конфликта в этом же доме. 

Молодые люди оказались сожителями. Они заявили, что претензий друг к другу не имеют. 

Ранее в Перми женщину затолкали в багажник машины и увезли.

Видео: ВК / ЧП Красноярск

Теги: драка в подъезде, красноярск, насилие
Категории: Новости России, Лента новостей, Происшествия,

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