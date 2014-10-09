Правонарушителю грозит лишение прав и штраф.

Житель Красноярска устроил "бой" с лифтом и совершил ДТП во дворе дома. Об этом сообщили представители местной полиции. Ранее в социальных сетях распространилось видео инцидента. На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, что мужчина устраивает погром в кабине. "Герой" эмоционально разговаривает с невидимкой, хотя в лифте он находится в одиночестве. Затем нарушитель спокойствия подносит биту к камере и выходит из лифта.

В полицию поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина устроил погром в кабине лифта, затем вышел во двор, сел за руль автомобиля и совершил столкновение с припаркованной во дворе машиной. На место прибыл экипаж ДПС, который задержал злоумышленника. сообщение пресс-службы регионального МВД

Оперативники установили, что подозреваемый мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. У него зафиксирован показатель 1,56 промилле (соответствует средней тяжести опьянения). Теперь гражданину грозит лишение водительских прав на срок до двух лет, а также административный штраф в 30 тысяч рублей.

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Видео: ВК/Мкр. Покровский | Красноярск | ПОКРОВКА LIFE