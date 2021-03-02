Прокуратура проверит местную больницу после распространенного в соцсетях видео.

В Красноярском крае проверят видео с пьяным врачом в больнице. Об этом журналистам "РИА Новостей" рассказал прокурор Шушенского района Денис Шишков. По данным чиновника, в настоящее время надзорный орган разбирается в ситуации с возможным появлением медицинского сотрудника на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения. Ранее в социальных сетях появился ролик, на котором было зафиксировано странное поведение местного реаниматолога.

В ходе проводимой проверки будет дана оценка в том числе действиям работодателя по контролю за соблюдением работниками режима рабочего дня, качества оказания населению медицинской помощи Денис Шишков, прокурор по региону

По данным прокурора, после проверки при наличии оснований будут приняты меры реагирования.

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Видео: Youtube/ИА 1-Line