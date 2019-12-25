С найденными детьми и их родителями работают полицейские.

Полиция нашла двух пропавших в Красноярском крае 11-летних школьниц. Об этом говорится на региональном сайте МВД. Известно, что ранее правоохранительные органы сообщили об исчезновении в Таймырском районе несовершеннолетних. В настоящее время их здоровью и жизни ничего не угрожает.

На севере Красноярского края сотрудники ОМВД России по Таймырскому району нашли школьниц, пропавших накануне вечером. заявление МВД по региону

Сейчас с найденными девочками, а также их родителями работают специалисты по делам несовершеннолетних. Устанавливаются причины ухода детей из дома. В общей сложности в поисках школьниц приняли участие более 50 представителей закона.

Директора Норильской обогатительной фабрики отправили под домашний арест.

Фото: МВД РФ по Красноярскому краю