Людей будут эвакуировать другим бортом.

Вертолёт Ми-8 с пассажирами совершил вынужденную посадку в тундре в Красноярском крае. По данным местных СМИ, инцидент произошел на Таймыре, около озера Дуромой. На борту находились 19 человек, включая трех членов экипажа. Пилот принял решение о немедленной посадке из-за постороннего шума в редукторе. В настоящее время на месте событий находится группа спасателей. Людей будут эвакуировать другим бортом.

По данному факту Красноярский следственный отдел Западно-Сибирского СУТ СК России проводит доследственную проверку по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта) СК по транспорту

По данным Следственного управления по транспорту, решение о посадке вертолета экипаж принял через 28 километров следования по регулярному маршруту Дудинка - Усть-Авам. Пилот заявил диспетчеру о смене акустического фона в работе технического редуктора.

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Видео: Telegram/РИА новости

Фото: Telegram/LifeShot

