На трассе Канск-Богучаны столкнулись Toyota Hiace и Honda Orthia.

Один человек погиб и девять пострадали в ДТП с микроавтобусом в Красноярском крае. Об этом сообщили региональные представители ГИБДД. По данным правоохранительных органов, смертельная автомобильная авария зафиксирована на 186-ом километре трассы Канск-Абан-Богучаны.

На месте происшествия от полученных травм скончался 37-летний водитель легкового транспортного средства. В момент ДТП погибший был пристегнут ремнем безопасности. Девять пассажиров микроавтобуса обратились за медицинской помощью, четверо из них госпитализированы. заявление ГИБДД по Красноярскому краю

Известно, что микроавтобус Toyota Hiace направлялся в сторону Канска. Транспортное средство столкнулось с легковым автомобилем Honda Orthia, который двигался в противоположном направлении. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 254 УК РФ. В рамках расследования будет установлена причина ДТП.

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Видео: ВК / ГИБДД24