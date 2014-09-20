Задолженность автомобилистов составляет 11,3 млрд рублей.

В России долги по штрафам ГИБДД за год выросли почти на 1 млрд рублей. Об этом сообщили журналисты ТАСС со ссылкой на статистические материалы Федеральной службы судебных приставов. Сейчас показатель составляет 11,3 млрд рублей.

В отношении собственников транспортных средств по нарушениям, зафиксированным специальными техническими средствами, вынесено 145,5 млн постановлений по делам об административных правонарушениях пресс-служба МВД России

К 1 января 2021 года, в производстве судебных приставов находилось свыше 13,6 млн материалов о взыскании штрафов, которые ГИБДД взыскали с водителей за нарушение правил дорожного движения. На начало прошлого года сумма штрафов достигла 10,4 млрд рублей.

Известно, что средняя сумма долга по штрафам ГИБДД составляет более 830 рублей. С 2019 года в среднем задолженность сократилась на 15 рублей. В большинстве случаев приставам передают только самые безнадежные долги. В 2020 году ведомству удалось взыскать с должников более 13,7 млрд рублей.

Путин наделил ГИБДД полномочиями госконтроля при проведении ТО машин.

Фото: Piter.tv