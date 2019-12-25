Александр Цымбал будет под домашним арестом по 20 апреля 2021 года.

Директора Норильской обогатительной фабрики отправили под домашний арест. Об этом сообщили представители краевого суда в Красноярском крае. По данным пресс-службы городской инстанции, фигуранту уголовного дела об обрушении назначили меру пресечения до 20 апреля.

Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста на срок 1 месяц и 28 суток, по 20 апреля 2021 года включительно с установлением ряда запретов. пресс-служба суда

Напомним, что в результате трагедии в дробильном цеху фабрики погибли три человека. Еще пятеро пострадали. С 2018 года директором объекта, на котором произошло обрушение, являлся Александр Цымбал. С 21 февраля 2021 года он получил должность заместителя главы управления делами ООО "Медвежий ручей". Следственный комитет обвиняет предпринимателя по части 3 статьи 216 УК РФ.

В Норильске дети вырыли в сугробе тоннель и добираются через него в школу.

Фото: Следственный комитет России