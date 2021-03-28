В Перми женщину затолкали в багажник машины и увезли

Очевидцы не успели вмешаться и помочь в конфликте.

В Перми несколько человек затолкали женщину в багажник автомобиля и скрылись в неизвестном направлении. Момент похищения попал на видео.

На опубликованных в интернете кадрах видно, как мужчина силой усаживает женщину в багажник. Прохожие пытались прийти на помощь, но не успели, так как водитель скрылся с места происшествия.

Как сообщили агентству URA.RU в пресс-службе ГУ МВД Пермского края, после проведенной проверки выяснилось, что стороны конфликта оказались сожителями. Данный инцидент произошел на почве ссоры из-за ревности.

Мы установили участников инцидента. Это сожители 1991 и 1990 годов рождения. Между ними произошла ссора на почве ревности. пресс-служба ГУ МВД Пермского края

В полиции уточнили, что участники инцидента не имеют претензий друг к другу. Девушка не пострадала.

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Видео: Telegram/Пермь №1