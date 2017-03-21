Похитители генерала ФСБ получили 5 млн долларов и 10 лет

Александр Пастушков под пытками отдал преступникам деньги, спрятанные в тайнике.

Похитители генерала ФСБ получили $5 млн и 10 лет. Об этом рассказали журналисты "Коммерсанта" со ссылкой на собственные источники. По данным СМИ в силу вступил приговор по уголовному делу за похищение Александра Пастушкова. У мужчины также украли деньги, закопанные в огороде.

Решение о наказании в отношении преступников вынес Раменский городской суд Московской области. Сторона защиты обжаловала постановление, заявив о необходимости пересмотра сроков заключения для фигурантов расследования, безработных Магомеда Гаджиева и Романа Галушко. Прокуратура в свою очередь потребовала более жесткого наказания для преступников.

Напомним, что следствие установило, что в июне 2018 года подозреваемые выследили генерала ФСБ, когда тот высаживал из автомобиля Toyota Camry дочь. Инцидент произошел на Осеннем бульваре. Мужчины напали на пострадавшего, затащили в свою машину Hyundai Solaris. Затем генерала привезли в подмосковное Видное, где начали избивать и пытать электрошокером, угрожать раскаленным паяльником.Затем жертва поехала с преступниками в собственный загородный дом в Одинцовском районе. Там на участке находились семь пластмассовых контейнеров с деньгами. После того, как из тайника подозреваемые забрали валюту, пастушкова бросили на дороге в Раменском районе. Позже мужчину подобрал водитель, который доставил пострадавшего в больницу.

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