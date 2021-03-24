Подросток планировал напасть на одноклассников.

В Сочи задержали лицеиста за подготовку взрыва в школе. Об этом сообщили представители Центра общественных связей ФСБ. В силовой структуре уточнили, что ранее подозреваемый на странице в социальной сети "Вконтакте" объявил о том, что планирует изготовить самодельное взрывное устройство, чтобы напасть с ним на одноклассников.

Задержан учащийся одного из лицеев города Сочи, разместивший в соцсети "ВКонтакте" информацию о намерениях изготовить взрывчатое вещество и совершить нападение на одноклассников. пресс-служба ФСБ

Силовики подчеркнули, что при обыске у юноши обнаружена бомба, компоненты для изготовления взрывчатки, материалы о вооруженных атаках на учебные учреждения и дневник. Процессуальное решение по уголовному делу еще не принято.

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Видео: ФСБ России