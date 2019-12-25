На границе РФ и Грузии произошла смертельная драка дальнобойщиков

Расследованием трагедии занимаются грузинские следователи.

На границе России и Грузии произошла смертельная драка дальнобойщиков. Об этом сообщили журналисты телеканала "360" со ссылкой на собственный источник. В СМИ объяснили, что конфликт зафиксирован на нейтральной территории около пограничного перехода на Военно-Грузинской дороге. На месте инцидента работают грузинские следователи.

В пограничном управлении ФСБ по Северной Осетии изданию не подтвердили и не опровергли информацию о драке, которая привела к убийству человека. В пресс-службе пограничного управления заметили, что не располагают такими сведениями.

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Фото: Piter.tv