Беглов прокомментировал задержку ковидных выплат медикам

Обозначены сроки, в которые медикам должны быть перечислены выплаты.

Выплаты медикам, которые работают с больными коронавирусом, продлят и на 2022 год. Об этом заявил губернатор Александр Беглов на заседании петербургского правительства.

Медработники получают сразу же несколько видов выплат. Им предусмотрены денежные средства в случае заболевания, получения инвалидности или смерти: 300 тысяч, 500 тысяч и 1 млн рублей. Кроме того, полагаются ежемесячные выплаты в качестве надбавки к зарплате за отработанное время в красной зоне.

Ранее появилось сообщение о том, что по ежемесячным выплатах произошла задержка. По словам губернатора, это недопустимо. Он поручил провести служебную проверку в отношении руководителей комитетов по здравоохранению и социальной политике. Медики должны получить деньги не позднее 17 февраля.

Фото: Piter.tv