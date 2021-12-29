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Беглов прокомментировал задержку ковидных выплат медикам
Сегодня, 17:39
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Беглов прокомментировал задержку ковидных выплат медикам

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Обозначены сроки, в которые медикам должны быть перечислены выплаты.

Выплаты медикам, которые работают с больными коронавирусом, продлят и на 2022 год. Об этом заявил губернатор Александр Беглов на заседании петербургского правительства.

Медработники получают сразу же несколько видов выплат. Им предусмотрены денежные средства в случае заболевания, получения инвалидности или смерти: 300 тысяч, 500 тысяч и 1 млн рублей. Кроме того, полагаются ежемесячные выплаты в качестве надбавки к зарплате за отработанное время в красной зоне. 

Ранее появилось сообщение о том, что по ежемесячным выплатах произошла задержка. По словам губернатора, это недопустимо. Он поручил провести служебную проверку в отношении руководителей комитетов по здравоохранению и социальной политике. Медики должны получить деньги не позднее 17 февраля. 

Фото: Piter.tv

Теги: ковидные выплаты, медики
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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