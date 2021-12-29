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Петербургские врачи не получают ковидные выплаты с прошлого года
Сегодня, 22:28
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Петербургские врачи не получают ковидные выплаты с прошлого года

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В комитете по социальной политике выразили надежду, что в ближайшее время постановление будет согласовано и подписано. 

В пятницу, 11 февраля, стало известно, что медикам не выплачивают надбавку за работу с ковидными пациентами. Выплаты не приходят уже два месяца. Об этом сообщает "Фонтанка" со ссылкой на врачей Покровской больницы. 

В комитете по социальной политике подтвердили, что имеется задолженность. Они объяснили, что — нужное постановление "зависло" на согласовании.

Как рассказали врачи, в комитете им сказали, что "якобы финансирования нет". Они добавили, что федеральные выплачивают без задержек. Но сейчас работают на износ, много сотрудников болеют, "опять очереди, все-таки хочется получить своё".

В комитете по социальной политике выразили надежду, что в ближайшее время он будет согласован и подписан. 

Ранее мы сообщали, что правительство направит 76,5 млрд рублей на выплаты по больничным.

Фото: pexels
 

Теги: врачи, выплаты, ковидные, покровская больница
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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