Петербургские врачи не получают ковидные выплаты с прошлого года

В комитете по социальной политике выразили надежду, что в ближайшее время постановление будет согласовано и подписано.

В пятницу, 11 февраля, стало известно, что медикам не выплачивают надбавку за работу с ковидными пациентами. Выплаты не приходят уже два месяца. Об этом сообщает "Фонтанка" со ссылкой на врачей Покровской больницы.

В комитете по социальной политике подтвердили, что имеется задолженность. Они объяснили, что — нужное постановление "зависло" на согласовании.

Как рассказали врачи, в комитете им сказали, что "якобы финансирования нет". Они добавили, что федеральные выплачивают без задержек. Но сейчас работают на износ, много сотрудников болеют, "опять очереди, все-таки хочется получить своё".

В комитете по социальной политике выразили надежду, что в ближайшее время он будет согласован и подписан.

Ранее мы сообщали, что правительство направит 76,5 млрд рублей на выплаты по больничным.

Фото: pexels

