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В России второй день подряд фиксируют 8,7 тысяч новых случаев заражения COVID-19
Сегодня, 11:34
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phil_k

В России второй день подряд фиксируют 8,7 тысяч новых случаев заражения COVID-19

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За минувшие сутки от коронавируса умерли 337 человек.

За последние сутки в России зарегистрировано 8702 новых случаев заражения COVID-19. Второй день подряд количество заразившихся не поднимается выше этой отметки. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19. 

Общее число заразившихся в России достигло 4 641 390 человек.

В оперштабе сообщили, также назвали регионы страны, которые являются лидерами по числу новых случаев. Так в Москве выявлено 2090 зараженных, в Санкт-Петербурге – 694.

Всего за последние сутки умерли 337 человек. Общее число смертей от коронавируса достигло 102 986. Выздоровели за сутки 7230 человек.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали о новых штаммах COVID-19 в России.

Фото: pixabay.com

Теги: covid-19, вакцинация от коронавируса, оперштаб по борьбе в коронавирусом
Категории: Новости России, Лента новостей,

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