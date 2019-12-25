Терапевт: "Ездить в жаркие страны и ходить в горы переболевшим COVID-19 можно только через полгода"

Также медик предупредил, что в некоторых странах недостаточно развита медицина.

Врач предупредил об опасности путешествий для переболевших COVID-19. Об этом в эфире телеканала "Санкт-Петербург" рассказал врач-терапевт Фарид Исламов.

Врач объяснил, что коронавирус вызывает повышенное тромбообразование. А дальние перелеты, высокая температура воздуха, подъем в горы только повышают риски постковидных осложнений.

Все зависит от тяжести заболевания. Я думаю, планировать перелет можно через два-шесть месяцев после перенесенной болезни. Фарид Исламов, терапевт

Также медик предупредил, что в некоторых странах недостаточно развита медицина, поэтому при осложении последствий коронавируса пациент может не получить квалифицированную помощь.

Ранее Матвиенко посоветовала россиянам планировать отпуск внутри страны.

Фото: Piter.tv