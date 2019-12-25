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За последние сутки на коронавирус обследовались более 43 тыс. петербуржцев
Сегодня, 10:03
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За последние сутки на коронавирус обследовались более 43 тыс. петербуржцев

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По всем вопросам, связанным с коронавирусом, нужно звонить по телефону "122".

За минувшие сутки в Петербурге проверились на коронавирус 43 818 человек. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города 26 июня.

По номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом, позвонили 22 402 горожанина. 

У болезни изменились симптомы. Теперь основной признак нового штамма - диарея. Инкубационный период сокращается до 5 дней, происходит стремительное поражение легких. Растет число госпитализаций пациентов молодого возраста. Напомним, что к врачу стоит срочно обратиться при появлении высокой температуры, сухого кашля, одышки, боли в мышцах, утомляемости, потери или нарушении обоняния, потери вкуса. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что праздник для медалистов на открытом воздухе решили перенести в Ледовый дворец. Если представитель школы хочет присутствовать на празднике, то ему нужно предъявить ПЦР-тест на коронавирус, результаты теста на антитела или данные о вакцинации. 

Фото: Piter.tv

Теги: 122, единая информационно-справочная служба, коронавирус, оперативные данные, петербург, тест на ковид
Категории: Новости СПб, Коронавирус в Петербурге, Лента новостей,

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