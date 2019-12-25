Праздник для медалистов на открытом воздухе решили перенести в Ледовый дворец

2 года назад в празднике приняли участие более 2 тыс. человек, в этом году их будет около 3 тыс.

Вместо "Бала медалистов", который отменили из-за эпидемиологической ситуации, будет праздничный концерт в Ледовом дворце. Об этом Piter.TV узнал от одного из выпускников этого года.

Мероприятие состоится 29-го июня в 16:00 и продлится несколько часов без антракта. Представителей школы на концерте не будет, детям нужно будет добраться до концертной площадки самим. Билеты будут выдавать на следующей неделе.

Информацию о проведении концерта Piter.TV подтвердили в пресс-службе комитета по образованию Петербурга. Планируется, что будет около 3 тыс. человек. У выпускников есть выбор, идти или не идти на мероприятие.

Программа пока находится на стадии разработки. Медаль при этом, по предварительным данным, выдают позже, в начале июля, после того как будут известны результаты ЕГЭ всех ребята.

По традиции праздник для лучших выпускников проводится в Петергофе. В этом году он попал под ограничительные меры.

Отметим, что без учителей пройдут и "Алые паруса". Если представитель школы хочет присутствовать на празднике, то ему нужно предъявить ПЦР-тест на коронавирус или данные о вакцинации.

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