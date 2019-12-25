Коронавирус в России и Петербурге: последние новости за 14 апреля

Статистика, нововведения в Петербурге и стране.

Статистика по коронавирусу в Петербурге

В Петербурге за последние сутки диагностировали 121 новый случай коронавируса. Теперь общее число заболевших – 799. Всего с начала пандемии в Петербурге выздоровели 163 человека, умерли 4.

Статистика по коронавирусу в России

За сутки в России зафиксировали 2 774 новых случая инфицирования, 224 пациента поправились, 22 умерли. Всего с начала пандемии коронавирусом заболели 21 102 человека, 1 694 выздоровели, 170 человек умерли.

Коронавирус в Петербурге: последние новости за сегодня

Сотрудники НИИ гриппа им. Смородинцева, НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, Санкт-Петербургского политехнического университета, Фонда центра Стратегических Разработок "Северо-Запад" и новосибирского НПО "Вектор" заявили, что в Петербурге не удастся справиться с коронавирусом до июня.

Во вторник, 14 апреля, стало известно, что число официальных безработных в Петербурге растет на тысячу в неделю. На следующей неделе в Петербурге ожидается 18 тысяч безработных. Основными причинами увольнений является "простой" и закрытие компаний из-за самоизоляции до 30 апреля.

Главный санитарный врач Петербурга Наталья Башкетова подписала постановление о новых мерах по борьбе с распространением коронавируса. Теперь люди старше 65 лет и инвалиды должны проходить еженедельное медицинское наблюдение на дому.

Коронавирус в России: последние новости за сегодня

Сотрудники полиции в Москве будут задерживать на улице малолетних детей (до 14 лет) и выяснять у родителей, почему ребенок передвигается один.

Российский агропромышленный комплекс благодаря сельхозпроизводителям демонстрирует силу и стабильность, проблем с сельхозпродукцией и продовольствием в России не будет, говорится в сообщении пресс-службы Минсельхоза РФ.

Решение о переносе ЕГЭ на более поздний срок может быть принято после майских праздников, если эпидемиологическая ситуация будет ухудшаться, заявил временно исполняющий обязанности главы Рособрнадзора Анзор Музаев.

Интенсивность распространения коронавируса в России усиливается, в Москве уже трудно проследить цепочку заражения, заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико.

Фото: Piter.TV