Коронавирус в Петербурге: последние новости

В Петербурге зафиксировали первый случай коронавируса.

Вспышка нового типа коронавируса COVID-19, от которого пока не придумали лекарства, продолжает набирать обороты. В четверг, 5 марта, СМИ всколыхнула новость о том, что в Петербурге появился первый человек, заболевший коронавирусом. Рассказываем, что известно к данному часу.

Первый официально заболевший – итальянец Рикардо Пизатти, который учится в СЗГМУ им. Мечникова. Молодой человек вернулся в Петербург из Италии 29 февраля, а уже 2 марта обнаружил у себя признаки ОРВИ и поэтому обратился к врачу. Его госпитализировали в больницу имени Боткина, в этой же больнице оказались его знакомые, которые встречали его в аэропорту. В Роспотребнадзоре подтвердили, что первый анализ Рикардо на коронавирус оказался положительным.

Общежитие медицинского университета, которое находится на проспекте Просвещения, 45 закрыли на 14 дней на карантин. Как заявил и.о. ректора, профессор кафедры эпидемиологии университета Мечникова Батырбек Асланов в общежитии находятся 703 человека. В течение 14 дней они не смогут покинуть здание. У них ежедневно замеряют температуру, а также для них организована шлюзовая поставка питания. Также к зданию периодически приходят курьеры, которых просто не пускают внутрь. Частично карантин также введен в общежитии на Светлановском проспекте, рассказали студенты вуза. Один из проживающих уточнил, что пока карантин распространяется лишь на один блок на четвертом этаже. Жильцам блока запретили его покидать, еду им приносят. Однако судя по публикациям в соцсетях, еда пока что не радует студентов: им дают сладкую кашу и соленые сосиски вместе. При этом занятия в университете продолжаются. И тот, кто не находился в общежитии с 29 февраля по 4 марта, должен встать на учет, чтобы не попасть под карантин.

Проректор по науке и инновационной деятельности СЗГМУ имени Мечникова Александр Силин сообщил журналистам, что коронавирус заподозрен у еще одного студента, но диагноз не подтвержден.

К тому же в университете продолжают отрицать положительный анализ теста на коронавирус у итальянского студента. По словам проректора Силина, у госпитализированных подтверждения коронавируса нет, точный диагноз будет установлен лишь спустя неделю, после того как появятся результаты анализов, направленные в Новосибирск, в Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор". При этом, 26 февраля в Петербурге, на Волковском проспекте заработала лаборатория, где специалисты могут оперативно диагностировать наличие коронавируса. Поэтому зачем посылать анализы студента в Новосибирск, не понятно.

Также 5 марта в ряде СМИ появилась информация, что в поликлинику на Большом проспекте П.С. пришла женщина с высокой температурой, которая недавно прилетела из Италии. Из-за этого для пациентов был закрыт весь первый этаж, в учреждении работали специалисты из больницы имени Боткина.

Фото: Piter.TV; ВК/ Общежитие Светлановский пр. 62к.2.Студ.совет.; cdc.gov