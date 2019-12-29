В Петербурге заработал центр диагностики коронавируса

До этого тесты отправляли в Новосибирск.

В Петербурге официально заработала лаборатория, где специалисты могут оперативно диагностировать наличие коронавируса. До этого центр был только в Новосибирске. Об этом сообщил "Петербургский Дневник" со ссылкой на начальника отдела по эпидемиологическому надзору управления Роспотребнадзора Ирину Чхинджерия.

Диагностировать коронавирус будут в Центре гигиены и эпидемиологии Петербурга на Волковском проспекте. Организация уже прошла регистрацию на эту тест-систему. Данное нововведение сократит время пребывания людей в больнице.

При этом Ирина Чхинджерия отметила, что не нужно поддаваться панике и сразу бежать сдавать тесты просто потому что где‑то на улице или в булочной вы встретили гражданина КНР.

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