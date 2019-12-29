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ВЦИОМ: россияне считают, что от коронавируса можно защититься

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Большинство не боится инфекции из КНР.

Россияне считают, что от коронавируса можно защититься. Только один из десяти опрошенных оценил риск инфицирования как высокий (11%). Еще 29% сомневаются в своем ответе. Подавляющее большинство (60%) назвали вероятность заражения скорее низким. Об этом заявили социологи из ВЦИОМ после проведенного опроса населения страны.

Однако 59% добавили, что угроза от коронавируса все же опаснее, чем сезонный грипп. О вспышке заболевания в России переживают 40% респондентов, еще 12%  - очень боятся. А 28% россиян уверены, что коронавирус не грозит ни им, ни их родственникам и друзьям.

Ранее назван процент желающих принять участие в голосовании по Конституции россиян.

Теги: вциом, коронавирус, опрос
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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