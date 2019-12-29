ВЦИОМ: россияне считают, что от коронавируса можно защититься

Большинство не боится инфекции из КНР.

Россияне считают, что от коронавируса можно защититься. Только один из десяти опрошенных оценил риск инфицирования как высокий (11%). Еще 29% сомневаются в своем ответе. Подавляющее большинство (60%) назвали вероятность заражения скорее низким. Об этом заявили социологи из ВЦИОМ после проведенного опроса населения страны.

Однако 59% добавили, что угроза от коронавируса все же опаснее, чем сезонный грипп. О вспышке заболевания в России переживают 40% респондентов, еще 12% - очень боятся. А 28% россиян уверены, что коронавирус не грозит ни им, ни их родственникам и друзьям.

Ранее назван процент желающих принять участие в голосовании по Конституции россиян.