Точно будут голосовать по поправкам в Конституцию РФ 41% россиян. Об этом заявили представители ВЦИОМ.
Днем 26 февраля состоится встреча рабочей группы с президентом России. Специалисты выходят на финишную прямую с точки зрения подготовки текста". Такие сведения раскрыл глава комитета ГД по госстроительству Павел Крашенинников. В ближайшее время чиновники объявят дату голосования по правкам в Основной закон страны.
Ранее в партии Зеленского предложили способ проведения "выборов" в Крыму.
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