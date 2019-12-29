Завтра рабочая группа по внесению изменений встретится с Путиным.

Точно будут голосовать по поправкам в Конституцию РФ 41% россиян. Об этом заявили представители ВЦИОМ.

Днем 26 февраля состоится встреча рабочей группы с президентом России. Специалисты выходят на финишную прямую с точки зрения подготовки текста". Такие сведения раскрыл глава комитета ГД по госстроительству Павел Крашенинников. В ближайшее время чиновники объявят дату голосования по правкам в Основной закон страны.

Ранее в партии Зеленского предложили способ проведения "выборов" в Крыму.

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