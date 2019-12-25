Поликлиника на Петроградке не принимает пациентов из-за подозрения на коронавирус

В поликлинику не пускают посетителей, но и не выпускают тех, кто внутри.

Первый этаж поликлиники №83 на Петроградской стороне закрыли для пациентов. Этаж закрыли из-за подозрения на ОРВИ или коронавирус. В поликлинику отправились специалисты больницы Боткина. Об этом сообщила "Фонтанка".

В поликлинику не пускают посетителей, но и не выпускают тех, кто внутри. В поликлинике подтвердили данный факт.

Главврач поликлиники №83 Михаил Кузьмин-Крутецкий рассказал, что первый этаж закрыт по подозрению на ОРВИ и коронавирус.

В четверг, 5 марта, в Петербурге зарегистрировали первый случай коронавируса.