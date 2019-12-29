В Петербурге зарегистрировали первый случай заболевания коронавирусом

Заболевшим оказался студент из Италии, который учится в Петербурге.

В четверг, 5 марта, в Петербурге подтвержден первый случай заражения новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила "Фонтанка" со сслылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

Больным оказался студент из Италии, который приехал в Россию 29 февраля, а 2 марта с симптомами ОРВИ обратился к врачам. Он находится в инфекционном боксе, заболевание проходит у него в легкой клинической форме.

Все, кто контактировал с итальянцем, находится под наблюдением, у них взяли анализы.

В Петербурге на карантин закрыли общежитие СЗГМУ им. Мечникова, где жил итальянец.

Фото: Piter.TV